НАТО продовжить співпрацю з Данією та Гренландією у сфері безпеки - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про продовження співпраці з Данією та Гренландією щодо безпеки Арктичного регіону. Арктика, включаючи Гренландію, є важливою для колективної безпеки.
Деталі
У публікації на X Рютте зазначив, що група обговорила, "наскільки важлива Арктика, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки".
Він сказав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією щодо безпеки арктичного регіону в майбутньому.
Ми обговорили, наскільки важлива Арктика, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки та як Данія збільшує інвестиції в ключові можливості. Ми продовжуватимемо співпрацювати як союзники з цих важливих питань
