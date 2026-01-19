НАТО продовжить співпрацю з Данією та Гренландією у сфері безпеки - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить співпрацю з Данією та Гренландією з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

У публікації на X Рютте зазначив, що група обговорила, "наскільки важлива Арктика, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки".

Він сказав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією щодо безпеки арктичного регіону в майбутньому.

Ми обговорили, наскільки важлива Арктика, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки та як Данія збільшує інвестиції в ключові можливості. Ми продовжуватимемо співпрацювати як союзники з цих важливих питань - наголосив Рютте.

