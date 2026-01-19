$43.180.08
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 6724 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 10954 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 13157 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 15622 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14161 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 31309 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 31450 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 17972 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23515 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Публікації
Ексклюзиви
НАТО продовжить співпрацю з Данією та Гренландією у сфері безпеки - Рютте

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про продовження співпраці з Данією та Гренландією щодо безпеки Арктичного регіону. Арктика, включаючи Гренландію, є важливою для колективної безпеки.

НАТО продовжить співпрацю з Данією та Гренландією у сфері безпеки - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить співпрацю з Данією та Гренландією з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

У публікації на X Рютте зазначив, що група обговорила, "наскільки важлива Арктика, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки".

Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19.01.26, 16:58 • 15640 переглядiв

Він сказав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією щодо безпеки арктичного регіону в майбутньому.  

Ми обговорили, наскільки важлива Арктика, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки та як Данія збільшує інвестиції в ключові можливості. Ми продовжуватимемо співпрацювати як союзники з цих важливих питань 

- наголосив Рютте.

Данія та Гренландія пропонують голові альянсу організувати арктичну місію НАТО19.01.26, 19:42 • 262 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ґренландія
Марк Рютте
НАТО
Данія