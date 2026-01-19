$43.180.08
Данія та Гренландія пропонують голові альянсу організувати арктичну місію НАТО

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив про обговорення можливості розміщення місії НАТО в Гренландії та Арктиці. Це відбулося після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт.

Данія та Гренландія пропонують голові альянсу організувати арктичну місію НАТО

Данія та Гренландія обговорили можливість розміщення місії НАТО у Гренландії та Арктиці. Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає УНН із посіланням на Sky News.

Деталі

Троельс Лунд Поульсен зробив цю заяву після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт у Брюсселі.

"Ми запропонували це. Генеральний секретар НАТО також прийняв це до уваги, і я сподіваюся, що тепер ми зможемо розробити рамки для досягнення цієї мети", - сказав він.

"Настав час, і це буде зроблено": Трамп звинуватив Данію у неспроможності захистити Гренландію від "російської загрози"19.01.26, 12:07 • 3406 переглядiв

"Це також відповідає тому, що ми обговорювали з урядом Гренландії".

Додамо

Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.

Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19.01.26, 16:58 • 15676 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ґренландія
Марк Рютте
Троельс Лунд Поульсен
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки