Данія та Гренландія пропонують голові альянсу організувати арктичну місію НАТО
Київ • УНН
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив про обговорення можливості розміщення місії НАТО в Гренландії та Арктиці. Це відбулося після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт.
Деталі
Троельс Лунд Поульсен зробив цю заяву після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт у Брюсселі.
"Ми запропонували це. Генеральний секретар НАТО також прийняв це до уваги, і я сподіваюся, що тепер ми зможемо розробити рамки для досягнення цієї мети", - сказав він.
"Це також відповідає тому, що ми обговорювали з урядом Гренландії".
Додамо
Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.
