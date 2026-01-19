$43.180.08
"Настав час, і це буде зроблено": Трамп звинуватив Данію у неспроможності захистити Гренландію від "російської загрози"

Київ

 1338 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Данія 20 років ігнорувала застереження НАТО щодо безпекових ризиків у Гренландії. Тепер США мають розв'язати це питання самостійно.

"Настав час, і це буде зроблено": Трамп звинуватив Данію у неспроможності захистити Гренландію від "російської загрози"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Данія останні 20 років ігнорувала застереження НАТО щодо безпекових ризиків у Гренландії, а тому США мають розв’язати це питання самостійно. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruth Social, передає УНН.

Деталі

"НАТО вже 20 років повторює Данії, що "ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії". На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено", - написав Трамп.

Нагадаємо

Як пише Politico, погрози президент США Дональда Трампа щодо Гренландії підштовхують Європу до "розриву" з Америкою, і в умовах, коли НАТО поставлено під сумнів, деякі офіційні особи бачать у "коаліції охочих" основу для нового альянсу без США.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення США в Гренландію зробило б російського диктатора володимира путіна найщасливішою людиною у світі, адже це легітимізувало б вторгнення росії в Україну.

Павло Башинський

Новини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Truth Social
Ґренландія
Педро Санчес
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Європа
Україна