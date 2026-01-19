"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения

Известная украинская адвокат и жена многолетнего ведущего Национального отбора на "Евровидение" Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко, опубликовала у себя в фотоблоге трогательное поздравление по случаю шестого дня рождения своего сына Марка, передает УНН.

В публикации женщина чувственно обратилась к своему чаду, отметив, что сегодня Марк празднует 6-летие. Очевидно, фотографии, которые распространила Инна, она сделала на отдыхе, где сейчас она находится со своими младшими сыновьями.

Шесть лет! Шесть лет, как родилось мое сердце! Мой гениальный, творческий, особенный и такой любящий сын! Пусть все твои мечты сбываются! Мама и папа, брат и сестры всегда будем рядом с тобой