"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения
Киев • УНН
Инна Мирошниченко, жена ведущего Тимура Мирошниченко, трогательно поздравила сына Марка с шестым днем рождения. Она опубликовала фотографии с отдыха и пожелала сыну осуществления мечты.
Известная украинская адвокат и жена многолетнего ведущего Национального отбора на "Евровидение" Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко, опубликовала у себя в фотоблоге трогательное поздравление по случаю шестого дня рождения своего сына Марка, передает УНН.
Детали
В публикации женщина чувственно обратилась к своему чаду, отметив, что сегодня Марк празднует 6-летие. Очевидно, фотографии, которые распространила Инна, она сделала на отдыхе, где сейчас она находится со своими младшими сыновьями.
Шесть лет! Шесть лет, как родилось мое сердце! Мой гениальный, творческий, особенный и такой любящий сын! Пусть все твои мечты сбываются! Мама и папа, брат и сестры всегда будем рядом с тобой
Пост быстро собрал значительное количество лайков и комментариев от подписчиков. Многие пользователи отметили сходство Марка с мамой и пожелали ему счастливого детства и здоровья.
Реакция фолловеров:
- "Мамина копия. Поздравляем Маркусю, счастливой судьбы и Божьей
опеки";
- "Говорят, когда сын похож на маму, будет очень счастлив.
Желаю чтобы Марк был очень счастлив";
- Поздравляем! Еще больше творческих идей Маркусе!