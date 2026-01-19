"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження

Відома українська адвокатка та дружина багаторічного ведучого Національного відбору на "Євробачення" Тимура Мірошниченка Інна Мірошниченко, оприлюднила у себе у фотоблозі зворушливе привітання з нагоди шостого дня народження свого сина Марка, передає УНН.

Деталі

У публікації жінка чуттєво звернулася до свого чада, зазначивши, що сьогодні Марк святкує 6‑річчя. Вочевидь, світлини, які розповсюдила Інна, вона зробила на відпочинку, де зараз вона перебуває зі своїми молодшими синами.

Шість років! Шість років, як народилося моє серце! Мій геніальний, творчий, особливий і такий люблячий син! Нехай всі твої мрії здійснюються! Мама і тато, брат і сестри завжди будемо поруч з тобою - написала Інна.

Пост швидко зібрав значну кількість лайків і коментарів від підписників. Чимало користувачів відзначили схожість Марка з мамою та побажали йому щасливого дитинства та здоров’я.

