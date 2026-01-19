"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження

$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 4916 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 17865 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 20788 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 14094 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 20298 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 29125 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39453 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 60035 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48055 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79186 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 21875 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 14480 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 16200 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 34144 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 17421 перегляди
Публікації
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 17865 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 20788 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 34317 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 63847 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 102338 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 108 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 16308 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 14533 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 26159 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 38524 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Financial Times

"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Інна Мірошниченко, дружина ведучого Тимура Мірошниченка, зворушливо привітала сина Марка з шостим днем народження. Вона опублікувала фотографії з відпочинку та побажала сину здійснення мрій.

"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження

Відома українська адвокатка та дружина багаторічного ведучого Національного відбору на "Євробачення" Тимура Мірошниченка Інна Мірошниченко, оприлюднила  у себе у фотоблозі зворушливе привітання з нагоди шостого дня народження свого сина Марка, передає УНН.

 Деталі

У публікації жінка чуттєво звернулася до свого чада, зазначивши, що сьогодні Марк святкує 6‑річчя.  Вочевидь, світлини, які розповсюдила Інна, вона зробила на відпочинку, де зараз вона перебуває зі своїми молодшими синами.

Шість років! Шість років, як народилося моє серце! Мій геніальний, творчий, особливий і такий люблячий син! Нехай всі твої мрії здійснюються! Мама і тато, брат і сестри завжди будемо поруч з тобою 

- написала Інна.

Пост швидко зібрав значну кількість лайків і коментарів від підписників. Чимало користувачів відзначили схожість Марка з мамою та побажали йому щасливого дитинства та здоров’я.

Реакція фоловерів:

  • "Мамина копія. Вітаємо Маркусю, щасливої долі і Божої опіки";
    • "Кажуть, коли син схожий на маму, буде дуже щасливий. Бажаю щоб Марко був дуже щасливим";
      • Вітаємо! Ще більше творчих ідей Маркусі!

        Євген Царенко

        УНН Lite