Пошлины Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими потребителями - Bloomberg

Пошлины президента США Дональда Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, информирует УНН.

Детали

Так, по информации экспертов, лишь около 4% таможенной нагрузки ложится на иностранные компании, остальные 96% перекладываются на американских покупателей, которые платят пошлины, а затем вынуждены либо покрывать за свой счет, либо повышать цены на продукцию.

Тарифы функционируют не как налог на иностранных производителей, а как налог на потребление для американцев - цитирует издание аналитиков.

Также указывается, что корректировка происходит за счет сокращения объемов торговли, а не уступок в ценах. При этом, стоя перед выбором между сохранением маржи при сокращении продаж или сокращением маржи для поддержания объемов, большинство экспортеров отдают предпочтение первому.

Напомним

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что вводит 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, из-за их войск в Гренландии. Тарифы вырастут до 25% с 1 июня и будут действовать до соглашения о покупке Гренландии.

В ответ в Европейском Союзе начали готовиться к приостановке ратификации нового торгового соглашения с Соединенными Штатами.

