18:36 • 6938 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 14668 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 16984 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 19245 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 19749 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 22994 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16076 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 37353 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 36119 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18504 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Графики отключений электроэнергии
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Туск
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Китай
Великобритания
Пошлины Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими потребителями - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Исследование Кильского института мировой экономики показывает, что 96% таможенной нагрузки от тарифов Трампа ложится на американских покупателей. Это приводит к повышению цен на продукцию для потребителей.

Пошлины президента США Дональда Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, информирует УНН.

Детали

Так, по информации экспертов, лишь около 4% таможенной нагрузки ложится на иностранные компании, остальные 96% перекладываются на американских покупателей, которые платят пошлины, а затем вынуждены либо покрывать за свой счет, либо повышать цены на продукцию.

Тарифы функционируют не как налог на иностранных производителей, а как налог на потребление для американцев

- цитирует издание аналитиков.

Также указывается, что корректировка происходит за счет сокращения объемов торговли, а не уступок в ценах. При этом, стоя перед выбором между сохранением маржи при сокращении продаж или сокращением маржи для поддержания объемов, большинство экспортеров отдают предпочтение первому.

Напомним

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что вводит 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, из-за их войск в Гренландии. Тарифы вырастут до 25% с 1 июня и будут действовать до соглашения о покупке Гренландии.

В ответ в Европейском Союзе начали готовиться к приостановке ратификации нового торгового соглашения с Соединенными Штатами.

ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19.01.26, 05:32 • 25609 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Дональд Трамп
Соединённые Штаты