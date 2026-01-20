Мита Трампа на імпортні товари майже повністю оплачують американські споживачі - Bloomberg

Мита президента США Дональда Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, інформує УНН.

Деталі

Так, за інформацією експертів, лише близько 4% митного навантаження лягає на іноземні компанії, решта 96% перекладається на американських покупців, які платять мита, а потім змушені або покривати своїм коштом, або підвищувати ціни на продукцію.

Тарифи функціонують не як податок на іноземних виробників, а як податок на споживання для американців - цитує видання аналітиків.

Також вказується, що коригування відбувається за рахунок скорочення обсягів торгівлі, а не поступок у цінах. При цьому, стоячи перед вибором між збереженням маржі при скороченні продажів або скороченням маржі для підтримки обсягів, більшість експортерів віддають перевагу першому.

Нагадаємо

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.

У відповідь у Європейському Союзі почали готуватися до призупинення ратифікації нової торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

