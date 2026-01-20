Мита Трампа на імпортні товари майже повністю оплачують американські споживачі - Bloomberg

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 6990 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 14748 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 17056 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 19313 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 19801 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 23041 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16088 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 37395 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 36152 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18510 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19 січня, 13:12 • 10623 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 15144 перегляди
Двоє малюків загинули, 55 постраждали в дитсадку в Ізраїлі - The Jerusalem Post19 січня, 15:15 • 4668 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto19 січня, 15:48 • 11818 перегляди
Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо19 січня, 16:25 • 9328 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 23042 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 37395 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 36153 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 53324 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 74831 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Туск
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 15150 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 31334 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 26670 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 31877 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 44077 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

Мита Трампа на імпортні товари майже повністю оплачують американські споживачі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Дослідження Кільського інституту світової економіки показує, що 96% митного навантаження від тарифів Трампа лягає на американських покупців. Це призводить до підвищення цін на продукцію для споживачів.

Мита Трампа на імпортні товари майже повністю оплачують американські споживачі - Bloomberg

Мита президента США Дональда Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, інформує УНН.

Деталі

Так, за інформацією експертів, лише близько 4% митного навантаження лягає на іноземні компанії, решта 96% перекладається на американських покупців, які платять мита, а потім змушені або покривати своїм коштом, або підвищувати ціни на продукцію.

Тарифи функціонують не як податок на іноземних виробників, а як податок на споживання для американців

- цитує видання аналітиків.

Також вказується, що коригування відбувається за рахунок скорочення обсягів торгівлі, а не поступок у цінах. При цьому, стоячи перед вибором між збереженням маржі при скороченні продажів або скороченням маржі для підтримки обсягів, більшість експортерів віддають перевагу першому.

Нагадаємо

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.

У відповідь у Європейському Союзі почали готуватися до призупинення ратифікації нової торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19.01.26, 05:32 • 25613 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки