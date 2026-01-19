СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы

Служба безопасности Украины проводит спецпроверку кандидата на должность главы Госавиаслужбы Игоря Зелинского, в ходе которой учтет возможный ущерб государству от такого назначения. Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины в ответ на запрос УНН.

Ранее вице-премьер Алексей Кулеба внес на рассмотрение Кабинета министров Украины кандидатуру Игоря Зелинского на должность главы Госавиаслужбы. Заместитель вице-премьера – заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач пояснил журналистам, что ведомство искало лучшего кандидата.

Спецпроверка СБУ

"Относительно возможного ущерба интересам государства в случае принятия кадровых решений в отношении И. Зелинского сообщаем, что Служба безопасности Украины письмом от 30.12.2025 № 8/3/2-1351 проинформировала об учете этого вопроса соответствующими подразделениями СБУ в ходе осуществления служебной деятельности и в случае возникновения предусмотренных законодательством оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - говорится в ответе министерства.

В то же время в ведомстве добавили, что Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы проводило оценку результатов служебной деятельности Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы в 2020-2024 годах. Согласно выводам, например, в декабре 2024 года его деятельность была оценена как "отличная", в то время как работу главы Госавиаслужбы Александра Бильчука в 2024 году оценили как "положительную".

Бильчук был уволен осенью 2025 года из-за решения о передаче сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Чиновник проигнорировал наличие в Украине сертифицированных предприятий, способных выполнять эти функции с 2014 года, после начала войны россии против Украины. Его выбор пал на оффшорную структуру, связанную с российским оборонно-промышленным комплексом. Конечным бенефициаром AAL Group Ltd является компания "Вертолеты россии", входящая в российский госконцерн "ростех".

Стоит отметить, что еще в 2024 году Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества, очевидно из-за связи компании с российской федерацией.

Решения Зелинского, очевидно нанесшие ущерб государству

Зелинский был уволен чуть раньше – в феврале 2025 года. Как рассказывал УНН ранее, представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020-2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности.

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль россии. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что очевидно является подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты по их переоформлению между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Впрочем, уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание, что является материальным ущербом государству.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения россии на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это, Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года. Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Как пояснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

Такой контраст между формальными оценками НАГС и реальными последствиями управленческих решений ставит острый вопрос о критериях оценки эффективности государственных служащих в условиях войны. Если легализация документов подсанкционных российских компаний, блокирование использования транспортных самолетов армией и потеря десятков бортов в пользу страны-агрессора квалифицируются как "отличная" работа, то какая деятельность вообще может быть признана неэффективной или вредной для государства?

Преступления против интересов государства

Опрошенные УНН эксперты отмечают, что такие действия Зелинского могли нанести значительный ущерб обороноспособности нашего государства и могут квалифицироваться как пособничество государству-агрессору.

"Это не административная ответственность, а это очень жесткие и грубые нарушения (принятие решений на основе документов подсанкционной российской компании, входящей в состав ОПК россии – ред.), нарушения действующего законодательства во время войны, потому что они касаются именно структур, связанных с государством-врагом. И понятно, что в первую очередь, я уверен в том, это функция Службы безопасности Украины. Потому что то, что касается внешних отношений, для того есть контрразведка, для того есть другие отделы… Ответ один только – это преступление против государства Украина, если такие факты есть. Ну, а здесь должны помогать еще и журналисты – давать огласку таким ситуациям", - отметил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

В то же время юрист Дмитрий Касьяненко отметил, что описанные действия Зелинского можно квалифицировать как пособничество государству-агрессору, что относится к подследственности СБУ.

"Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества, в том числе через документы, экспертизы или "технические обоснования". Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины. Если такие разрешения выданы, это дает основания говорить об обходе санкций и продолжении фактического взаимодействия с рф", - пояснил адвокат Дмитрий Касьяненко.

В совокупности обнародованные факты и официальные ответы органов власти свидетельствуют, что вопрос возможного назначения Игоря Зелинского главой Госавиаслужбы выходит далеко за пределы обычного кадрового решения. Речь идет о системных управленческих действиях, которые в условиях войны могли иметь прямые негативные последствия для обороноспособности, экономических интересов и санкционной политики Украины. Это в свою очередь создает серьезные риски для национальной безопасности в случае назначения такого человека руководителем авиарегулятора, имеющего доступ к чувствительной информации. В этой ситуации ответственность государства заключается не только в реагировании постфактум, а в недопущении кадровых решений, которые могут повторно нанести ущерб стратегическим интересам Украины.