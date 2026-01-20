"Воевал рядом на самых сложных направлениях": Сырский оценил назначение полковника Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал оценку назначению полковника Павла Елизарова "Лазаря" заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главкома, он лично знаком с Елизаровым с первых дней отражения широкомасштабной агрессии РФ.

Он воевал рядом на самых сложных направлениях. Подразделение беспилотных авиационных комплексов нацгвардейца Елизарова - Lasar's group - прошло большой путь развития и стало одним из самых результативных во всех Силах обороны Украины - рассказал Сырский.

По его убеждению, при участии Елизарова, с учетом его опыта и инновационных подходов, будет усовершенствована система "малой ПВО".

"Убежден, что на новой должности полковник Елизаров проявит свои лучшие качества для эффективного применения определенного сегмента сил и средств в борьбе с ударными БпЛА противника", - добавил главком.

Напомним

Накануне министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО.

Зеленский назначил нового заместителя командующего Воздушными силами: что известно о Павле Елизарове