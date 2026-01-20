"Воював поруч на найбільш складних напрямках": Сирський оцінив призначення полковника Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 6624 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 14076 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 16467 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 18756 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 19345 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 22740 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15998 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 37140 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 35942 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18472 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19 січня, 13:12 • 10437 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 14904 перегляди
Двоє малюків загинули, 55 постраждали в дитсадку в Ізраїлі - The Jerusalem Post19 січня, 15:15 • 4394 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto19 січня, 15:48 • 11648 перегляди
Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо19 січня, 16:25 • 8970 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 22734 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 37134 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 35938 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 53126 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 74634 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Туск
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 14917 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 31157 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 26555 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 31773 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 43976 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

"Воював поруч на найбільш складних напрямках": Сирський оцінив призначення полковника Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський позитивно оцінив призначення полковника Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Сирський зазначив, що Єлізаров воював поруч на складних напрямках, а його підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Lasar's group став одним із найрезультативніших в усіх Силах оборони.

"Воював поруч на найбільш складних напрямках": Сирський оцінив призначення полковника Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав оцінку призначенню полковника Павла Єлізарова "Лазаря" заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами головкома, він особисто знайомий з Єлізаровим із перших днів відбиття широкомасштабної агресії рф.

Він воював поруч на найбільш складних напрямках. Підрозділ безпілотних авіаційних комплексів нацгвардійця Єлізарова - Lasar's group - пройшов великий шлях розвитку та став одним із найрезультативніших в усіх Силах оборони України

- розповів Сирський.

На його переконання, за участі Єлізарова, з урахуванням його досвіду та інноваційних підходів, буде вдосконалена система "малої ППО".

"Переконаний, що на новій посаді полковник Єлізаров проявить свої найкращі якості для ефективного застосування визначеного сегмента сил і засобів у боротьбі з ударними БпЛА противника", - додав головком.

Нагадаємо

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО.

Зеленський призначив нового заступника командувача Повітряних сил: що відомо про Павла Єлізарова19.01.26, 20:56 • 1810 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Михайло Федоров
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Олександр Сирський