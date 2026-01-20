"Воював поруч на найбільш складних напрямках": Сирський оцінив призначення полковника Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав оцінку призначенню полковника Павла Єлізарова "Лазаря" заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами головкома, він особисто знайомий з Єлізаровим із перших днів відбиття широкомасштабної агресії рф.

Він воював поруч на найбільш складних напрямках. Підрозділ безпілотних авіаційних комплексів нацгвардійця Єлізарова - Lasar's group - пройшов великий шлях розвитку та став одним із найрезультативніших в усіх Силах оборони України - розповів Сирський.

На його переконання, за участі Єлізарова, з урахуванням його досвіду та інноваційних підходів, буде вдосконалена система "малої ППО".

"Переконаний, що на новій посаді полковник Єлізаров проявить свої найкращі якості для ефективного застосування визначеного сегмента сил і засобів у боротьбі з ударними БпЛА противника", - додав головком.

Нагадаємо

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО.

Зеленський призначив нового заступника командувача Повітряних сил: що відомо про Павла Єлізарова