18:36 • 1636 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 6352 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 11317 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 13802 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 15660 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 18530 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14917 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 33545 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 33102 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18170 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
россия подготовилась к массированному удару - Зеленский

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия подготовилась к массированному удару и ожидает момента для его нанесения. Он призвал украинцев быть внимательными к воздушным тревогам.

россия подготовилась к массированному удару - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар, передает УНН.

В эти дни нужно быть и в дальнейшем очень внимательными – россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар.

- заявил Зеленский.

Президент призвал украинцев обращать внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей.

Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС19.01.26, 18:17 • 1798 просмотров

Ранее

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и ведущие мировые державы заставить россию отказаться от планов нанести удары по подстанциям, питающим украинские АЭС.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
