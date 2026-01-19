россия подготовилась к массированному удару - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия подготовилась к массированному удару и ожидает момента для его нанесения. Он призвал украинцев быть внимательными к воздушным тревогам.
В эти дни нужно быть и в дальнейшем очень внимательными – россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар.
Президент призвал украинцев обращать внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и ведущие мировые державы заставить россию отказаться от планов нанести удары по подстанциям, питающим украинские АЭС.