россия подготовилась к массированному удару - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар, передает УНН.

В эти дни нужно быть и в дальнейшем очень внимательными – россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар. - заявил Зеленский.

Президент призвал украинцев обращать внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей.

Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС

Ранее

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и ведущие мировые державы заставить россию отказаться от планов нанести удары по подстанциям, питающим украинские АЭС.