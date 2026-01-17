Сибіга закликав МАГАТЕ та світ змусити росію відмовитися від планів атакувати АЕС
Київ • УНН
Глава МЗС Сибіга закликав МАГАТЕ та провідні держави змусити рф відмовитися від ударів по підстанціях, що живлять українські АЕС. За даними розвідки, росія планує небезпечні удари, що матимуть катастрофічні наслідки.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та провідні світові держави змусити росію відмовитися від планів завдати ударів по підстанціях, що живлять українські АЕС. Про це він написав у соцмережі Х
Деталі
Глава МЗС зазначив, що, за інформацією української розвідки, росія планує небезпечні удари по підстанціях, які забезпечують електроенергією українські атомні електростанції.
"москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії в морозну зиму", - прокоментував він.
За словами Сибіги, Україна ділиться відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки.
"Настав час, щоб світ, включаючи МАГАТЕ та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів".
Нагадаємо
ГУР повідомляло, що росія розглядає варіант атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Мета – примусити Україну до капітуляції та посилити тиск на Європу.