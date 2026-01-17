Сибига призвал МАГАТЭ и мир заставить россию отказаться от планов атаковать АЭС
Киев • УНН
Глава МИД Сибига призвал МАГАТЭ и ведущие государства заставить рф отказаться от ударов по подстанциям, питающим украинские АЭС. По данным разведки, россия планирует опасные удары, которые будут иметь катастрофические последствия.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и ведущие мировые державы заставить россию отказаться от планов нанести удары по подстанциям, питающим украинские АЭС. Об этом он написал в соцсети Х
Детали
Глава МИД отметил, что, по информации украинской разведки, россия планирует опасные удары по подстанциям, обеспечивающим электроэнергией украинские атомные электростанции.
"москва не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии в морозную зиму", - прокомментировал он.
По словам Сибиги, Украина делится соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях.
"Пришло время, чтобы мир, включая МАГАТЭ и ведущие мировые державы, которые ценят ядерную безопасность, высказались и вынесли четкие предупреждения москве, заставив ее отказаться от таких безрассудных планов".
Напомним
ГУР сообщало, что россия рассматривает вариант атаки на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Цель – принудить Украину к капитуляции и усилить давление на Европу.