12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС - ГУР

Київ • УНН

 • 16 перегляди

ГУР повідомляє, що росія розглядає варіант атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Мета – примусити Україну до капітуляції та посилити тиск на Європу.

росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС - ГУР

З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Деталі

У межах своєї кампанії тиску москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури.

Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об’єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.

Станом на середину січня 2025 року росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.

Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни росії проти України

- йдеться у повідомленні.

рф атакувала газовидобуток шостий раз за тиждень, такі атаки змушують збільшувати імпорт - Нафтогаз17.01.26, 12:26

Ольга Розгон

