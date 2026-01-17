россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР
Киев • УНН
ГУР сообщает, что россия рассматривает вариант атаки на подстанции передачи электроэнергии, обеспечивающие работу украинских АЭС. Цель – принудить Украину к капитуляции и усилить давление на Европу.
С целью принудить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства ― речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
Детали
В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.
Путем уничтожения или выведения из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.
По состоянию на середину января 2025 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.
Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины
