россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 3634 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 6756 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 11678 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 22955 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 33670 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 31843 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43604 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27224 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42029 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35140 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 13689 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 13011 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14051 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12397 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 9920 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12537 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43606 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 25390 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 57033 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 87604 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14191 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 14643 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 13410 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 13184 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 24810 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР

Киев • УНН

 • 468 просмотра

ГУР сообщает, что россия рассматривает вариант атаки на подстанции передачи электроэнергии, обеспечивающие работу украинских АЭС. Цель – принудить Украину к капитуляции и усилить давление на Европу.

россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР

С целью принудить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства ― речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

Путем уничтожения или выведения из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.

По состоянию на середину января 2025 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.

Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины

- говорится в сообщении.

рф атаковала газодобычу шестой раз за неделю, такие атаки заставляют увеличивать импорт - Нафтогаз17.01.26, 12:26 • 2556 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Главное управление разведки Украины
Европа
Украина