09:19 • 2654 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
рф атаковала газодобычу шестой раз за неделю, такие атаки заставляют увеличивать импорт - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 270 просмотра

россия совершила очередной, шестой за неделю, удар по объектам газодобычи Группы Нафтогаз. Атаки негативно влияют на объемы добычи газа, заставляя увеличивать импорт.

рф атаковала газодобычу шестой раз за неделю, такие атаки заставляют увеличивать импорт - Нафтогаз

россия продолжает атаки на газодобычу Группы Нафтогаз в Украине - этой ночью был очередной удар, шестой за неделю, и такие атаки заставляют прибегать к увеличению импорта, сообщили в компании в субботу, пишет УНН.

За последнюю неделю враг шесть раз совершал атаки на объекты Группы Нафтогаз. В ночь на 17 января зафиксирован очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу природного газа

- сообщили в Нафтогазе.

На месте, как указано, "уже работают спасательные службы и соответствующие аварийные бригады, которые проводят оценку масштабов повреждений и определяют первоочередные меры по восстановлению".

"К счастью, в результате атаки пострадавших нет", - отметили в компании.

"Такие атаки оказывают негативное влияние на объемы добычи природного газа, что заставляет компенсировать потери путем увеличения импорта. Пользуясь аномальными погодными условиями, враг усиливает удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас тепла, создать невыносимые условия жизни", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

рф атаковала производственные объекты Укрнафты второй день подряд, есть критические разрушения - Нафтогаз24.12.25, 10:52 • 2829 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Морозы в Украине
Техника
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Укргаздобыча
Нафтогаз
Украина