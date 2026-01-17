рф атаковала газодобычу шестой раз за неделю, такие атаки заставляют увеличивать импорт - Нафтогаз

россия продолжает атаки на газодобычу Группы Нафтогаз в Украине - этой ночью был очередной удар, шестой за неделю, и такие атаки заставляют прибегать к увеличению импорта, сообщили в компании в субботу, пишет УНН.

За последнюю неделю враг шесть раз совершал атаки на объекты Группы Нафтогаз. В ночь на 17 января зафиксирован очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу природного газа - сообщили в Нафтогазе.

На месте, как указано, "уже работают спасательные службы и соответствующие аварийные бригады, которые проводят оценку масштабов повреждений и определяют первоочередные меры по восстановлению".

"К счастью, в результате атаки пострадавших нет", - отметили в компании.

"Такие атаки оказывают негативное влияние на объемы добычи природного газа, что заставляет компенсировать потери путем увеличения импорта. Пользуясь аномальными погодными условиями, враг усиливает удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас тепла, создать невыносимые условия жизни", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

рф атаковала производственные объекты Укрнафты второй день подряд, есть критические разрушения - Нафтогаз