РФ атаковала производственные объекты Укрнафты второй день подряд, есть критические разрушения - Нафтогаз
Киев • УНН
Россия совершила целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины, применив почти 100 ударных дронов против производственных объектов Укрнафты. Зафиксированы критические разрушения, работа поврежденного оборудования остановлена.
Россия атаковала производственные объекты Укрнафты в Украине второй день подряд, есть "критические разрушения", сообщили в Группе Нафтогаз 24 декабря, пишет УНН.
Россия второй день подряд осуществляет целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. За последние двое суток против производственных объектов Укрнафты применено почти 100 ударных дронов. В результате атак зафиксированы критические разрушения. Работа поврежденного оборудования остановлена
"Спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы", - отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
"Группа Нафтогаз продолжает действовать в условиях постоянных военных угроз и сосредотачивает все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления поврежденных объектов и обеспечения стабильной работы отрасли", - подчеркнули в Нафтогазе.
