08:22 • 982 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 19565 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 37754 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 48395 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 56827 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 37900 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 44207 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21604 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18951 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24436 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

РФ атаковала производственные объекты Укрнафты второй день подряд, есть критические разрушения - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Россия совершила целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины, применив почти 100 ударных дронов против производственных объектов Укрнафты. Зафиксированы критические разрушения, работа поврежденного оборудования остановлена.

РФ атаковала производственные объекты Укрнафты второй день подряд, есть критические разрушения - Нафтогаз

Россия атаковала производственные объекты Укрнафты в Украине второй день подряд, есть "критические разрушения", сообщили в Группе Нафтогаз 24 декабря, пишет УНН.

Россия второй день подряд осуществляет целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. За последние двое суток против производственных объектов Укрнафты применено почти 100 ударных дронов. В результате атак зафиксированы критические разрушения. Работа поврежденного оборудования остановлена

- сообщили в Нафтогазе.

"Спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы", - отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Группа Нафтогаз продолжает действовать в условиях постоянных военных угроз и сосредотачивает все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления поврежденных объектов и обеспечения стабильной работы отрасли", - подчеркнули в Нафтогазе.

Что в Украине с поставками горючего на фоне атак рф - ответ Минэнерго22.12.25, 10:23 • 4456 просмотров

Юлия Шрамко

