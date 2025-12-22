Что в Украине с поставками горючего на фоне атак рф - ответ Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщает, что импорт горючего в Украину осуществляется через автомобильный, железнодорожный и морской пути. Ситуация со снабжением остается стабильной и контролируемой.
В Украине ситуация с поставками горючего на фоне атак рф остается стабильной и контролируемой, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Относительно ситуации с поставками горючего. Импорт горючего в Украину осуществляется путем сочетания независимых логистических направлений, включая автомобильный, железнодорожный и морской. На сегодняшний день ситуация остается стабильной и контролируемой
Напомним
В правительстве пока не видят никаких предпосылок, чтобы вражеские удары по Одесской области повлекли за собой рост цен на горючее.
