Що в Україні з поставками пального на тлі атак рф - відповідь Міненерго
Київ • УНН
Міненерго повідомляє, що імпорт пального в Україну відбувається через автомобільний, залізничний та морський шляхи. Ситуація з постачанням залишається стабільною та контрольованою.
В Україні ситуація з постачанням пального на тлі атак рф залишається стабільною та контрольованою, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Щодо ситуації із постачанням пального. Імпорт пального в Україну здійснюється шляхом поєднання незалежних логістичних напрямків, включно з автомобільним, залізничним та морським. На сьогодні ситуація залишається стабільною і контрольованою
Нагадаємо
В уряді поки не бачать жодних передумов, щоб ворожі удари по Одеській області спричинили зростання цін на пальне.
