Що в Україні з поставками пального на тлі атак рф - відповідь Міненерго

Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 17509 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 31366 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 35589 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 43160 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 39784 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 49160 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72714 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 88134 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45864 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 12729 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 10773 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 16615 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 18859 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 16054 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 31711 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 54364 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 88135 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 125377 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 93898 перегляди
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 1772 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 1910 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 21689 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 23135 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 35101 перегляди
Що в Україні з поставками пального на тлі атак рф - відповідь Міненерго

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Міненерго повідомляє, що імпорт пального в Україну відбувається через автомобільний, залізничний та морський шляхи. Ситуація з постачанням залишається стабільною та контрольованою.

Що в Україні з поставками пального на тлі атак рф - відповідь Міненерго

В Україні ситуація з постачанням пального на тлі атак рф залишається стабільною та контрольованою, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Щодо ситуації із постачанням пального. Імпорт пального в Україну здійснюється шляхом поєднання незалежних логістичних напрямків, включно з автомобільним, залізничним та морським. На сьогодні ситуація залишається стабільною і контрольованою

- повідомили у Міненерго.

Нагадаємо

В уряді поки не бачать жодних передумов, щоб ворожі удари по Одеській області спричинили зростання цін на пальне.

Не бачимо передумов: в уряді відповіді, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині

Юлія Шрамко

Економіка
Енергетика
Міністерство енергетики України
Україна