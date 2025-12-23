россия атаковала производственные объекты Укрнафты, есть серьезные разрушения
Киев • УНН
Враг совершил ночную комбинированную атаку на производственные объекты Укрнафты, что привело к серьезным разрушениям и приостановке работы. Пострадавших нет, специалисты Нафтогаза работают над восстановлением инфраструктуры.
Враг продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. Во время ночной комбинированной атаки россия нанесла удар по производственным объектам Укрнафты, передает УНН со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз".
Детали
Как сообщили в компании, в результате обстрела пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения, работа поврежденных производственных мощностей приостановлена, продолжаются неотложные работы.
Специалисты Группы Нафтогаз работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак
Напоминаем, что 9 декабря российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Враг целился в критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев.