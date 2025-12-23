$42.150.10
15:52 • 7456 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 12155 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 17350 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 26594 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 21764 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 27179 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16288 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17282 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22773 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38342 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
россия атаковала производственные объекты Укрнафты, есть серьезные разрушения

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Враг совершил ночную комбинированную атаку на производственные объекты Укрнафты, что привело к серьезным разрушениям и приостановке работы. Пострадавших нет, специалисты Нафтогаза работают над восстановлением инфраструктуры.

россия атаковала производственные объекты Укрнафты, есть серьезные разрушения

Враг продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. Во время ночной комбинированной атаки россия нанесла удар по производственным объектам Укрнафты, передает УНН со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз".

Детали

Как сообщили в компании, в результате обстрела пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения, работа поврежденных производственных мощностей приостановлена, продолжаются неотложные работы.

Специалисты Группы Нафтогаз работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак 

— отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго23.12.25, 19:21 • 1914 просмотров

Напоминаем, что 9 декабря российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Враг целился в критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев.

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Нафтогаз
Украина