15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
росія атакувала виробничі об'єкти Укрнафти, є серйозні руйнування

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Ворог здійснив нічну комбіновану атаку на виробничі об'єкти Укрнафти, що призвело до серйозних руйнувань та призупинення роботи. Постраждалих немає, фахівці Нафтогазу працюють над відновленням інфраструктури.

росія атакувала виробничі об'єкти Укрнафти, є серйозні руйнування

Ворог продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України. Під час нічної комбінованої атаки росія завдала удару по виробничих об’єктах Укрнафти, передає УНН із посиланням на повідомлення НАК "Нафтогаз".

Деталі

Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілу постраждалих немає, однак є серйозні руйнування, робота пошкоджених виробничих потужностей призупинена, тривають невідкладні роботи.

Фахівці Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак 

— зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго23.12.25, 19:21 • 1824 перегляди

Нагадуємо, що 9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Нафтогаз України
Україна