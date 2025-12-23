росія атакувала виробничі об'єкти Укрнафти, є серйозні руйнування
Київ • УНН
Ворог здійснив нічну комбіновану атаку на виробничі об'єкти Укрнафти, що призвело до серйозних руйнувань та призупинення роботи. Постраждалих немає, фахівці Нафтогазу працюють над відновленням інфраструктури.
Ворог продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України. Під час нічної комбінованої атаки росія завдала удару по виробничих об’єктах Укрнафти, передає УНН із посиланням на повідомлення НАК "Нафтогаз".
Деталі
Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілу постраждалих немає, однак є серйозні руйнування, робота пошкоджених виробничих потужностей призупинена, тривають невідкладні роботи.
Фахівці Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак
Нагадуємо, що 9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців.