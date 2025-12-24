рф атакувала виробничі об'єкти Укрнафти другий день поспіль, є критичні руйнування - Нафтогаз

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 1032 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 19606 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 37798 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 48458 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 56891 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 37925 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 44251 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21609 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18954 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24440 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.2м/с
65%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 10533 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 16689 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 12161 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 6548 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 12903 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 48465 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 31238 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 56897 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 44255 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 100071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джо Байден
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 3268 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 28123 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 26105 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 29408 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 31383 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Золото

рф атакувала виробничі об'єкти Укрнафти другий день поспіль, є критичні руйнування - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 40 перегляди

росія здійснила цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України, застосувавши майже 100 ударних дронів проти виробничих об'єктів Укрнафти. Зафіксовано критичні руйнування, роботу пошкодженого обладнання зупинено.

рф атакувала виробничі об'єкти Укрнафти другий день поспіль, є критичні руйнування - Нафтогаз

росія атакувала виробничі об’єкти Укрнафти в Україні другий день поспіль, є "критичні руйнування", повідомили у Групі Нафтогаз 24 грудня, пише УНН.

росія другий день поспіль здійснює цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України. За останні дві доби проти виробничих об’єктів Укрнафта застосовано майже 100 ударних дронів. Внаслідок атак зафіксовано критичні руйнування. Роботу пошкодженого обладнання зупинено

- повідомили в Нафтогазі.

росія атакувала виробничі об'єкти Укрнафти, є серйозні руйнування23.12.25, 21:07 • 3518 переглядiв

"Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи", - зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

"Група Нафтогаз продовжує діяти в умовах постійних воєнних загроз і зосереджує всі необхідні ресурси для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об’єктів та забезпечення стабільної роботи галузі", - наголосили в Нафтогазі.

Що в Україні з поставками пального на тлі атак рф - відповідь Міненерго22.12.25, 10:23 • 4457 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Нафтогаз України
Україна