рф атакувала виробничі об'єкти Укрнафти другий день поспіль, є критичні руйнування - Нафтогаз
Київ • УНН
росія здійснила цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України, застосувавши майже 100 ударних дронів проти виробничих об'єктів Укрнафти. Зафіксовано критичні руйнування, роботу пошкодженого обладнання зупинено.
росія атакувала виробничі об’єкти Укрнафти в Україні другий день поспіль, є "критичні руйнування", повідомили у Групі Нафтогаз 24 грудня, пише УНН.
росія другий день поспіль здійснює цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України. За останні дві доби проти виробничих об’єктів Укрнафта застосовано майже 100 ударних дронів. Внаслідок атак зафіксовано критичні руйнування. Роботу пошкодженого обладнання зупинено
"Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи", - зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".
"Група Нафтогаз продовжує діяти в умовах постійних воєнних загроз і зосереджує всі необхідні ресурси для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об’єктів та забезпечення стабільної роботи галузі", - наголосили в Нафтогазі.
