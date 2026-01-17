рф атакувала газовидобуток шостий раз за тиждень, такі атаки змушують збільшувати імпорт - Нафтогаз

росія продовжує атаки на газовидобуток Групи Нафтогаз в Україні - цієї ночі був черговий удар, шостий за тиждень, і такі атаки змушують вдаватися до збільшення імпорту, повідомили у компанії у суботу, пише УНН.

За останній тиждень ворог шість разів здійснював атаки на об’єкти Групи Нафтогаз. У ніч на 17 січня зафіксовано черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток природного газу - повідомили у Нафтогазі.

На місці, як вказано, "уже працюють рятувальні служби та відповідні аварійні бригади, які проводять оцінку масштабів пошкоджень і визначають першочергові заходи з відновлення".

"На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає", - зазначили у компанії.

"Такі атаки мають негативний вплив на обсяги видобутку природного газу, що змушує компенсувати втрати шляхом збільшення імпорту. Користуючись аномальними погодними умовами ворог посилює удари по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас тепла, створити нестерпні умови життя", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

