рф атакувала газовидобуток шостий раз за тиждень, такі атаки змушують збільшувати імпорт - Нафтогаз

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 2450 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 13366 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 25087 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 25471 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 34332 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 25183 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 39933 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34317 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28815 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26532 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 10455 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 7170 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані17 січня, 04:30 • 10046 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 7498 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації06:59 • 5198 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 3654 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 34325 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 21261 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 52868 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 83704 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сем Альтман
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Венесуела
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 4262 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 7196 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 10470 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 10907 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22682 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

рф атакувала газовидобуток шостий раз за тиждень, такі атаки змушують збільшувати імпорт - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Росія здійснила черговий, шостий за тиждень, удар по об'єктах газовидобутку Групи Нафтогаз. Атаки негативно впливають на обсяги видобутку газу, змушуючи збільшувати імпорт.

рф атакувала газовидобуток шостий раз за тиждень, такі атаки змушують збільшувати імпорт - Нафтогаз

росія продовжує атаки на газовидобуток Групи Нафтогаз в Україні - цієї ночі був черговий удар, шостий за тиждень, і такі атаки змушують вдаватися до збільшення імпорту, повідомили у компанії у суботу, пише УНН.

За останній тиждень ворог шість разів здійснював атаки на об’єкти Групи Нафтогаз. У ніч на 17 січня зафіксовано черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток природного газу

- повідомили у Нафтогазі.

На місці, як вказано, "уже працюють рятувальні служби та відповідні аварійні бригади, які проводять оцінку масштабів пошкоджень і визначають першочергові заходи з відновлення".

"На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає", - зазначили у компанії.

"Такі атаки мають негативний вплив на обсяги видобутку природного газу, що змушує компенсувати втрати шляхом збільшення імпорту. Користуючись аномальними погодними умовами ворог посилює удари по цивільній інфраструктурі, намагаючись  позбавити нас тепла, створити нестерпні умови життя", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

рф атакувала виробничі об'єкти Укрнафти другий день поспіль, є критичні руйнування - Нафтогаз24.12.25, 10:52 • 2829 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Морози в Україні
Техніка
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Україна