росія підготувалася до масованого удару - Зеленський

18:36 • 1560 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 6196 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 11249 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 13737 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 15614 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 18483 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14908 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33499 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33063 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18163 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 26295 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 19368 перегляди
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19 січня, 13:12 • 5668 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 10722 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto15:48 • 7236 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 18484 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33499 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 33063 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 50081 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 71903 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Данія
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 10725 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 28880 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 24966 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 30391 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 42630 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136

росія підготувалася до масованого удару - Зеленський

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія підготувалася до масованого удару і очікує моменту для його нанесення. Він закликав українців бути уважними до повітряних тривог.

росія підготувалася до масованого удару - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару, передає УНН.

Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару 

- заявив Зеленський.

Президент закликав українців звертати увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей.

Україна попереджає МАГАТЕ про загрозу ударів рф по об'єктах АЕС19.01.26, 18:17 • 1786 переглядiв

Раніше

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та провідні світові держави змусити росію відмовитися від планів завдати ударів по підстанціях, що живлять українські АЕС.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Міжнародне агентство з атомної енергії
Володимир Зеленський
Україна