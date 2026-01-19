росія підготувалася до масованого удару - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару, передає УНН.

Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару - заявив Зеленський.

Президент закликав українців звертати увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей.

Україна попереджає МАГАТЕ про загрозу ударів рф по об'єктах АЕС

Раніше

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та провідні світові держави змусити росію відмовитися від планів завдати ударів по підстанціях, що живлять українські АЕС.