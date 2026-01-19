росія підготувалася до масованого удару - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія підготувалася до масованого удару і очікує моменту для його нанесення. Він закликав українців бути уважними до повітряних тривог.
Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару
Президент закликав українців звертати увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей.
Раніше
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та провідні світові держави змусити росію відмовитися від планів завдати ударів по підстанціях, що живлять українські АЕС.