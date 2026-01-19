$43.180.08
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 7812 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 11038 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 13237 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 13298 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 29720 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 30332 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17779 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23275 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31714 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Україна попереджає МАГАТЕ про загрозу ударів рф по об'єктах АЕС

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Денис Шмигаль поінформував Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про підготовку росією атак на енергетичну інфраструктуру, що обслуговує АЕС. Сторони домовилися заслухати керівників АЕС та місій МАГАТЕ, а також обговорили позачергову зустріч керівної ради.

Україна попереджає МАГАТЕ про загрозу ударів рф по об'єктах АЕС

Перший віцепрем'єр-міністр — міністра енергетики України  Денис Шмигаль провів важливу розмову з Гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі - поінформував про можливу підготовку ударів рф по об’єктах і мережах, що обслуговують АЕС, передає УНН.

Поінформував пана Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки проти енергетичної інфраструктури з можливими ударами по об’єктах і мережах, що обслуговують атомні станції. Домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах 

- повідомив Шмигаль.

Крім того, за його словами, "обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему".

У свою чергу Рафаель Гроссі повідомив, що Агентство готує звіт й методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій, додав Шмигаль.

Подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для нас стратегічне значення. МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів. Вдячний за це рішення 

- зазнчив перший віцепрем'єр.

Водночас Шмигаль на неприпустимості переміщення місії МАГАТЕ в тимчасово окуповані регіони України через територію росії.

Сибіга закликав МАГАТЕ та світ змусити росію відмовитися від планів атакувати АЕС17.01.26, 19:44

Нагадаємо

ГУР повідомляло, що росія розглядає варіант атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Мета – примусити Україну до капітуляції та посилити тиск на Європу.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна
Денис Шмигаль