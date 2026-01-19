Україна попереджає МАГАТЕ про загрозу ударів рф по об'єктах АЕС

Перший віцепрем'єр-міністр — міністра енергетики України Денис Шмигаль провів важливу розмову з Гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі - поінформував про можливу підготовку ударів рф по об’єктах і мережах, що обслуговують АЕС, передає УНН.

Поінформував пана Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки проти енергетичної інфраструктури з можливими ударами по об’єктах і мережах, що обслуговують атомні станції. Домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах - повідомив Шмигаль.

Крім того, за його словами, "обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему".

У свою чергу Рафаель Гроссі повідомив, що Агентство готує звіт й методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій, додав Шмигаль.

Подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для нас стратегічне значення. МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів. Вдячний за це рішення - зазнчив перший віцепрем'єр.

Водночас Шмигаль на неприпустимості переміщення місії МАГАТЕ в тимчасово окуповані регіони України через територію росії.

ГУР повідомляло, що росія розглядає варіант атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Мета – примусити Україну до капітуляції та посилити тиск на Європу.