Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
16:20 • 3282 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 8296 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 11290 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 13541 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 13439 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 29916 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 30489 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17794 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23299 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31755 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 22495 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 25322 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 45239 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 23557 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 16667 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 13541 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 29916 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 30489 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 45409 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 69483 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Денис Шмыгаль
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Китай
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 6790 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 25473 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 22639 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 29286 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 41545 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Боинг 747

Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Денис Шмыгаль проинформировал Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о подготовке россией атак на энергетическую инфраструктуру, обслуживающую АЭС. Стороны договорились заслушать руководителей АЭС и миссий МАГАТЭ, а также обсудили внеочередное заседание руководящего совета.

Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел важный разговор с Гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси — проинформировал о возможной подготовке ударов рф по объектам и сетям, обслуживающим АЭС, передает УНН.

Проинформировал господина Гросси о подготовке россиянами очередной массированной атаки против энергетической инфраструктуры с возможными ударами по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции. Договорились в ближайшее время совместно заслушать руководителей АЭС и глав миссий МАГАТЭ, работающих на объектах

- сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, "обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему".

В свою очередь Рафаэль Гросси сообщил, что Агентство готовит отчет и методологию оценки влияния российских атак на работу атомных станций, добавил Шмыгаль.

Дальнейшее присутствие миссий МАГАТЭ на украинских энергообъектах имеет для нас стратегическое значение. МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов. Благодарен за это решение

- отметил первый вице-премьер.

В то же время Шмыгаль настаивает на недопустимости перемещения миссии МАГАТЭ во временно оккупированные регионы Украины через территорию России.

Сибига призвал МАГАТЭ и мир заставить россию отказаться от планов атаковать АЭС17.01.26, 19:44 • 9634 просмотра

Напомним

ГУР сообщало, что россия рассматривает вариант атаки на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Цель – принудить Украину к капитуляции и усилить давление на Европу.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина
Денис Шмыгаль