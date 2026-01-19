Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел важный разговор с Гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси — проинформировал о возможной подготовке ударов рф по объектам и сетям, обслуживающим АЭС, передает УНН.

Проинформировал господина Гросси о подготовке россиянами очередной массированной атаки против энергетической инфраструктуры с возможными ударами по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции. Договорились в ближайшее время совместно заслушать руководителей АЭС и глав миссий МАГАТЭ, работающих на объектах - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, "обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему".

В свою очередь Рафаэль Гросси сообщил, что Агентство готовит отчет и методологию оценки влияния российских атак на работу атомных станций, добавил Шмыгаль.

Дальнейшее присутствие миссий МАГАТЭ на украинских энергообъектах имеет для нас стратегическое значение. МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов. Благодарен за это решение - отметил первый вице-премьер.

В то же время Шмыгаль настаивает на недопустимости перемещения миссии МАГАТЭ во временно оккупированные регионы Украины через территорию России.

Напомним

ГУР сообщало, что россия рассматривает вариант атаки на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Цель – принудить Украину к капитуляции и усилить давление на Европу.