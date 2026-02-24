Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
Американський письменник Стівен Кінг висловив підтримку українцям у річницю повномасштабного вторгнення. У відеозверненні він наголосив, що його позиція щодо України залишається незмінною.
Американський письменник та майстер сучасного хорору Стівен Кінг не залишився осторонь подій в Україні і вкотре висловив підтримку українцям у річницю повномасштабного вторгнення російських військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ukraine WOW.
У своєму відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Кінг наголосив, що його позиція щодо України залишається незмінною.
Привіт, це Стівен Кінг. Ми були з вами чотири роки тому — ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними
Слова короля жахів стали черговим підтвердженням міжнародної солідарності з Україною та нагадуванням про важливість підтримки країни в цей складний час.
Нагадаємо
