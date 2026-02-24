Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення

$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 7754 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 7484 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 8462 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 10656 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 12350 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 13262 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12754 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 22825 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13472 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17213 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат14:46 • 6116 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 11569 перегляди
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували15:38 • 3634 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 7534 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 22822 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 34001 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 52318 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 70795 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 73638 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білорусь
Латвія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45 • 1372 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 7616 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 11618 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17260 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27564 перегляди
Техніка
Дипломатка
Опалення
Золото
Х-47М2 «Кинджал»

Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Американський письменник Стівен Кінг висловив підтримку українцям у річницю повномасштабного вторгнення. У відеозверненні він наголосив, що його позиція щодо України залишається незмінною.

Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення

Американський письменник та майстер сучасного хорору Стівен Кінг не залишився осторонь подій в Україні і вкотре висловив підтримку українцям у річницю повномасштабного вторгнення російських військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ukraine WOW.

У своєму відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Кінг наголосив, що його позиція щодо України залишається незмінною.

Привіт, це Стівен Кінг. Ми були з вами чотири роки тому — ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними 

- сказав легендарний письменник.

Слова короля жахів стали черговим підтвердженням міжнародної солідарності з Україною та нагадуванням про важливість підтримки країни в цей складний час.

Стівен Кінг повідомив про майже завершення "Талісмана 3". Нова книга матиме зв'язок із серією "Темна вежа", а головному герою Джеку Соєру буде 57 років. 

Станіслав Кармазін

Війна в УкраїніСвіт
Соціальна мережа
Війна в Україні
Україна