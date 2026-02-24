Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения
Киев • УНН
Американский писатель Стивен Кинг выразил поддержку украинцам в годовщину полномасштабного вторжения. В видеообращении он подчеркнул, что его позиция по Украине остается неизменной.
Американский писатель и мастер современного хоррора Стивен Кинг не остался в стороне от событий в Украине и в очередной раз выразил поддержку украинцам в годовщину полномасштабного вторжения российских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ukraine WOW.
В своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Кинг подчеркнул, что его позиция по Украине остается неизменной.
Привет, это Стивен Кинг. Мы были с вами четыре года назад — мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными
Слова короля ужасов стали очередным подтверждением международной солидарности с Украиной и напоминанием о важности поддержки страны в это сложное время.
Напомним
Стивен Кинг сообщил о почти завершении "Талисмана 3". Новая книга будет иметь связь с серией "Темная башня", а главному герою Джеку Сойеру будет 57 лет.