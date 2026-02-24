Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 3834 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 6684 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 6580 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 7610 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 10363 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12212 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 13152 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12710 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22467 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13448 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.7м/с
94%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум24 февраля, 10:17 • 6024 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 16668 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат14:46 • 5242 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10999 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 6408 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22464 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 33675 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 52019 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 70528 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 73382 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 908 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 6690 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 11147 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 16814 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27423 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Золото
Х-47М2 "Кинжал"

Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Американский писатель Стивен Кинг выразил поддержку украинцам в годовщину полномасштабного вторжения. В видеообращении он подчеркнул, что его позиция по Украине остается неизменной.

Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения

Американский писатель и мастер современного хоррора Стивен Кинг не остался в стороне от событий в Украине и в очередной раз выразил поддержку украинцам в годовщину полномасштабного вторжения российских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ukraine WOW.

В своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Кинг подчеркнул, что его позиция по Украине остается неизменной.

Привет, это Стивен Кинг. Мы были с вами четыре года назад — мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными 

- сказал легендарный писатель.

Слова короля ужасов стали очередным подтверждением международной солидарности с Украиной и напоминанием о важности поддержки страны в это сложное время.

Напомним

Стивен Кинг сообщил о почти завершении "Талисмана 3". Новая книга будет иметь связь с серией "Темная башня", а главному герою Джеку Сойеру будет 57 лет. 

Станислав Кармазин

Война в УкраинеНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Украина