"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дрона

"Прошу хлеба" - такую надпись увидел 19-летний пилот пограничного подразделения "Феникс", оператор MAVIC Максим "Малыш", пролетая над разбитой врагом Константиновкой в Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эту надпись сделала местная жительница - пожилая женщина. "Малыш" видел, как она выводила ее на снегу. Он дроном передал женщине хлеб и печенье. Впоследствии она написала новое слово - "Спасибо".

Всегда, когда буду видеть такие послания, я буду на них откликаться. Ведь это наши люди, мы обязаны им помочь. Ради них мы здесь - прокомментировал "Феникс".

Напомним

российские захватчики 6 января в Сочельник дали людям в оккупированном Мариуполе "не теплую тарелку помоев в виде каши и булку хлеба с каплей меда", рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Снова выдают желаемое за действительное: украинские военные опровергли заявления рф о контроле над частью Константиновки