Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дрона

19-летний пилот пограничного подразделения "Феникс" Максим "Малыш" увидел надпись "Прошу хлеба" на снегу в Константиновке. Он передал женщине хлеб и печенье дроном, на что она ответила словом "Спасибо".

"Прошу хлеба" - такую надпись увидел 19-летний пилот пограничного подразделения "Феникс", оператор MAVIC Максим "Малыш", пролетая над разбитой врагом Константиновкой в Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эту надпись сделала местная жительница - пожилая женщина. "Малыш" видел, как она выводила ее на снегу. Он дроном передал женщине хлеб и печенье. Впоследствии она написала новое слово - "Спасибо".

Всегда, когда буду видеть такие послания, я буду на них откликаться. Ведь это наши люди, мы обязаны им помочь. Ради них мы здесь

- прокомментировал "Феникс".

Напомним

российские захватчики 6 января в Сочельник дали людям в оккупированном Мариуполе "не теплую тарелку помоев в виде каши и булку хлеба с каплей меда", рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Вадим Хлюдзинский

