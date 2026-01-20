$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 15317 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 17540 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 19775 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 20118 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 23274 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16160 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 37595 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 36303 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18526 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дрона

Київ • УНН

 • 46 перегляди

19-річний пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" Максим "Малюк" побачив напис "Прошу хліба" на снігу в Костянтинівці. Він передав жінці хліб та печиво дроном, на що вона відповіла словом "Спасибо".

"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дрона

"Прошу хліба" - такий напис побачив 19-річний пілот прикордонного підрозділу "Фенікс", оператор MAVIC Максим "Малюк", пролітаючи над побитою ворогом Костянтинівкою на Донеччині. Про це повідомляється у Telegram-каналі підрозділу, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей напис зробила місцева жителька - літня жінка. "Малюк" бачив, як вона виводила його на снігу. Він дроном передав жінці хліб і печиво. Згодом вона написала нове слово - "Спасибо".

Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов’язані їм допомогти. Заради них ми тут

- прокоментував "Фенікс".

Нагадаємо

російські загарбники 6 січня на Святвечір дали людям в окупованому Маріуполі "не теплу тарілку помиїв у вигляді каші та булку хліба з краплею меду", розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Знову видають бажане за дійсне: українські військові спростували заяви рф про контроль над частиною Костянтинівки29.12.25, 16:41 • 3110 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Костянтинівка