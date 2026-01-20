"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дрона
19-річний пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" Максим "Малюк" побачив напис "Прошу хліба" на снігу в Костянтинівці. Він передав жінці хліб та печиво дроном, на що вона відповіла словом "Спасибо".
"Прошу хліба" - такий напис побачив 19-річний пілот прикордонного підрозділу "Фенікс", оператор MAVIC Максим "Малюк", пролітаючи над побитою ворогом Костянтинівкою на Донеччині. Про це повідомляється у Telegram-каналі підрозділу, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що цей напис зробила місцева жителька - літня жінка. "Малюк" бачив, як вона виводила його на снігу. Він дроном передав жінці хліб і печиво. Згодом вона написала нове слово - "Спасибо".
Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов’язані їм допомогти. Заради них ми тут
