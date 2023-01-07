Святвечір у Маріуполі від окупантів: тарілка помиїв та булка хліба з краплею меду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Російські загарбники 6 січня на Святвечір дали людям в окупованому Маріуполі не теплу тарілка помиїв у вигляді каші та булка хліба з краплею меду. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Маріуполь. Кальміуський район. Мирний. Шосте січня. Святвечір від окупантів. Вже нетепла тарілка помиїв у вигляді каши та булка хліба з краплею меду. Християнське ставлення від окупантів у всій красі як воно є», - написав Андрющенко у Telegram.
Доповнення
6 січня повідомлялося, що за час так званого режиму "перемир'я" росія не припиняла обстрілів уздовж лінії фронту на Донбасі.