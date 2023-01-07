Святвечір у Маріуполі від окупантів: тарілка помиїв та булка хліба з краплею меду

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«Маріуполь. Кальміуський район. Мирний. Шосте січня. Святвечір від окупантів. Вже нетепла тарілка помиїв у вигляді каши та булка хліба з краплею меду. Християнське ставлення від окупантів у всій красі як воно є», - написав Андрющенко у Telegram.

Доповнення

6 січня повідомлялося, що за час так званого режиму "перемир'я" росія не припиняла обстрілів уздовж лінії фронту на Донбасі.