Не побачили жодних змін: за час режиму "перемир'я" росія не припиняла обстрілів на Донбасі - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. За час так званого режиму "перемир'я" росія не припиняла обстрілів уздовж лінії фронту на Донбасі. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Ми не побачили абсолютно ніяких змін. Як були обстріли, так вони і залишаються. Як були спроби атакувати наші позиції - так вони і залишилися... Думаю, що Генеральний Штаб ЗСУ завтра опублікує інформацію щодо кількості обстрілів у так званий режим "перемир'я" з боку російської федерації", - заявив Гайдай в ефірі одного з телеканалів.
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Він зазначив, що єдиною причиною для "перерви" для росіян можуть бути проблеми зі складами та логістичними центрами, а також перебої з підвезенням снарядів, оскільки українські артилеристи відмінно відпрацьовують по ворожих позиціях.
"Не можна їм вірити, вони брешуть завжди. Так було, є і буде. Напевно, це їхня національна релігія - брехати всім, щоб отримати якийсь результат", - додав Гайдай.
Додамо
Російські окупанти, під час так званого режиму "перемир'я" в Херсоні обстріляли пожежну частину.
Внаслідок обстрілу загинув один рятувальник, ще четверо отримали поранення. Один пожежник - у важкому стані, троє - середньому.