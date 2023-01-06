Не увидели никаких изменений: за время режима “перемирия” россия не прекращала обстрелов на Донбассе – Гайдай

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“Мы не увидели совершенно никаких изменений. Как были обстрелы, так они и остаются. Как были попытки атаковать наши позиции – так они и остались. Думаю, что Генеральный Штаб ВСУ завтра опубликует информацию по количеству обстрелов в так называемый режим “перемирия” со стороны российской федерации”, – заявил Гайдай в эфире одного из телеканалов.

Детали

Он отметил, что единственной причиной для “перерыва” для россиян могут быть проблемы со складами и логистическими центрами, а также перебои с подвозом снарядов, так как украинские артиллеристы отлично отрабатывают по вражеским позициям.

“Нельзя им верить, они врут всегда. Так было, есть и будет. Наверное, это их национальная религия – врать всем, чтобы получить какой-то результат”, – добавил Гайдай.

Добавим

Российские оккупанты, во время так называемого режима "перемирия" в Херсоне обстреляли пожарную часть.

В результате обстрела погиб один спасатель, еще четверо получили ранения. Один пожарный - в тяжёлом состоянии, трое - среднем.



