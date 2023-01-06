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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Вражеский обстрел пожарной части в Херсоне: погиб один спасатель, еще четыре ранены

Киев • УНН

 • 1265237 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за вражеского обстрела пожарной части в Херсоне погиб один спасатель, еще четверо получили ранения. Один пожарный – в тяжелом состоянии, трое – среднем. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.

Вражеский обстрел пожарной части в Херсоне: погиб один спасатель, еще четыре ранены

Цитата

«Сегодня русские военные отняли жизнь Героя, спасавшего жизнь других. Из артиллерии подлые враги ударили по пожарной части. Один спасатель погиб, еще четверо получили ранения. Один пожарный – в тяжелом состоянии, трое – среднем. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь, - сообщил Янушевич.

По его словам, также россияне атаковали и жилой дом рядом с пожарной частью.

«Несмотря на то, что спасатели сами попали под обстрел, они сразу отправились ликвидировать пожар. Так называемое русское “рождественское перемирие” – это бабушка, которая накануне Рождества попала под обстрел в собственном доме, это семья спасателя, которая не дождется возвращения своего Героя, это четверо спасателей, которые встретят Рождество в больнице», – написал Янушевич.

Дополнение

Российские оккупанты в Херсоне обстреляли вторую пожарную часть за два дня.

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