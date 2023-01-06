Вражеский обстрел пожарной части в Херсоне: погиб один спасатель, еще четыре ранены

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«Сегодня русские военные отняли жизнь Героя, спасавшего жизнь других. Из артиллерии подлые враги ударили по пожарной части. Один спасатель погиб, еще четверо получили ранения. Один пожарный – в тяжелом состоянии, трое – среднем. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь, - сообщил Янушевич.

По его словам, также россияне атаковали и жилой дом рядом с пожарной частью.

«Несмотря на то, что спасатели сами попали под обстрел, они сразу отправились ликвидировать пожар. Так называемое русское “рождественское перемирие” – это бабушка, которая накануне Рождества попала под обстрел в собственном доме, это семья спасателя, которая не дождется возвращения своего Героя, это четверо спасателей, которые встретят Рождество в больнице», – написал Янушевич.

Дополнение

Российские оккупанты в Херсоне обстреляли вторую пожарную часть за два дня.