У Херсоні росіяни обстріляли ще одну пожежну частину, є загиблі

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«Херсон. Окупанти обстріляли другу пожежну частину за два дні. Є загиблі та поранені. Зафіксовано не менше 4 вибухів. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі», - написав Тимошенко.

Доповнення

5 січня ворожі снаряди влучили в пожежну частину в Херсоні.