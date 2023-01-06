У Херсоні росіяни обстріляли ще одну пожежну частину, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Російські окупанти у Херсоні обстріляли другу пожежну частину за два дні. Є загиблі та поранені. Про це у Telegram повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
«Херсон. Окупанти обстріляли другу пожежну частину за два дні. Є загиблі та поранені. Зафіксовано не менше 4 вибухів. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі», - написав Тимошенко.
Доповнення
5 січня ворожі снаряди влучили в пожежну частину в Херсоні.