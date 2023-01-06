Окупанти обстріляли Херсонщину близько 60 разів: загинули 6 людей, 4 поранено

Цитата

«російські окупанти 58 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф атакувала 14 разів – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста», - написав Янушевич.

За його словами, ворожі снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки.

«Минулої доби через російські обстріли загинули 6 людей, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав», - повідомив Янушевич.

Доповнення

Російські окупанти 5 січня вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинув 20-річний чоловік.