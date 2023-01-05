Херсонщина: у Бериславі російський снаряд вбив родину

Цитата

«Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина. В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці?», - написав Тимошенко.

Доповнення

2 січня, окупаційні війська рф вкотре обстріляли Херсонську область, а саме - центр Берислава. За попередньою інформацією, 5 цивільних отримали поранення, троє - у тяжкому стані.

5 січня російські окупанти вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинув 20-річний чоловік.