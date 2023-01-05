Херсонщина: в Бериславе российский снаряд убил семью

Цитата

«Берислав, Херсонская область. Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья. В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о «рождественском перемирии», а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы?» – написал Тимошенко.

Дополнение

2 января, оккупационные войска рф в очередной раз обстреляли Херсонскую область, а именно - центр Берислава. По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, трое – в тяжелом состоянии.

5 января российские оккупанты ударили по центру Херсона, в результате чего погиб 20-летний мужчина.