Херсонщина: окупанти обстріляли ринок у центрі Берислава, 5 поранених

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"армія рф завдала чергового терористичного удару по Херсонщині. Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", - написав він у Telegram.

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Очільник регіону зазначив, що відомо про 5 поранених, троє людей - у тяжкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.

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Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав наслідки обстрілу російськими військами Херсону. Під атаку ворога потрапила дитяча клінічна лікарня міста.

У районі села Чулаківка Херсонської області, попередньо, знищили розташування російських окупантів з особовим складом та технікою.