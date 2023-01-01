Армія рф зруйнувала дитячу лікарню у Херсоні: в ОВА показали наслідки удару росіян

Цитата



«Так нині виглядає єдина лікарня у Херсоні, що надає цілодобову медичну допомогу дітям. У перші хвилини Нового року росія завдала чергового терористичного удару - по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні, ворог випустив близько семи снарядів», - написав він.



Деталі



За його інформацією, значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон. Через атаку сталася пожежа - горів кабінет медсестри та палата для хворих.

Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників лікарні.

Доповнення

Російські окупанти 1 січня вкотре обстріляли Херсон, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні.