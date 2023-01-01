Херсон окупанти не припиняли обстрілювати і в новорічну ніч, є жертва: в ОП показали наслідки

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"Херсон. Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон", - написав Тимошенко.

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Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також повідомив про ворожі обстріли Херсонщини 31 грудня.

"російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів. Херсон армія рф атакувала 18 разів. Ворожі снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки", - вказав голова ОВА.

"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 – діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.

Доповнення

У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом. У переддень Нового року була атака 20 ракетами, 12 з них - збили.