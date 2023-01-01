У новорічну ніч протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136”, інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
Деталі
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА.
Цитата
"Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло! Воїни Повітряних Сил вітають незламну націю з Новим 2023-м роком! Разом – до перемоги!", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новорічний подарунок від ЗСУ: ліквідовано ще 760 окупантів