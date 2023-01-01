У новорічну ніч протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів"

Деталі

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА.

Цитата

"Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло! Воїни Повітряних Сил вітають незламну націю з Новим 2023-м роком! Разом – до перемоги!", - йдеться в повідомленні.

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