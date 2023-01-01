В новогоднюю ночь противовоздушной обороной уничтожены 45 "Шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства “Shahed-131/136”, информирует Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
Детали
В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных. БПЛА.
Цитата
"Тринадцать в 2022-м и 32 – в 2023-м году. Испортить праздник украинцам не получилось! Воины Воздушных Сил поздравляют несгибаемую нацию с Новым 2023-м годом! Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.
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