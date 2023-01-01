Новорічний подарунок від ЗСУ: ліквідовано ще 760 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 106 720 осіб, 3031 танків та сотень одиниць військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 01.01.2023 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 106 720 (+760) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3031 (+2) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од;
· артилерійських систем – 2021 (+5) од;
· РСЗВ – 423 (+0) од;
· засоби ППО ‒ 213 (+0) од;
· літаків – 283 (+0) од;
· гелікоптерів – 269 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46);
· крилаті ракети ‒ 723 (+12);
· кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од;
· спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
Цитата
"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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