Новорічний подарунок від ЗСУ: ліквідовано ще 760 окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 01.01.2023 орієнтовно склали:

· особового складу ‒ близько 106 720 (+760) осіб ліквідовано;

· танків ‒ 3031 (+2) од;

· бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од;

· артилерійських систем – 2021 (+5) од;

· РСЗВ – 423 (+0) од;

· засоби ППО ‒ 213 (+0) од;

· літаків – 283 (+0) од;

· гелікоптерів – 269 (+0) од;

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46);

· крилаті ракети ‒ 723 (+12);

· кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

· автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од;

· спеціальна техніка ‒ 181 (+1).

Цитата

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони відбили ворожі атаки біля 9 населених пунктів - Генштаб ЗСУ