Новогодний подарок от ВСУ: ликвидировано еще 760 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 106 720 человек, 3031 танков и сотен единиц военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.01.2023 ориентировочно составили:
· личного состава – около 106 720 (+760) человек ликвидировано;
· танков ‒ 3031 (+2) ед;
· боевых бронированных машин ‒ 6084 (+9) ед;
· артиллерийских систем –2021 (+5) ед;
· РСЗВ –423 (+0) ед;
· средства ПВО – 213 (+0) ед;
· самолетов – 283 (+0) ед;
· вертолетов – 269 (+0) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня –1792 (+46);
· крылатые ракеты – 723 (+12);
· корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4720 (+13) ед;
· специальная техника – 181 (+1).
Цитата
"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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