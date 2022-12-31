Окупанти запустили по Україні понад 20 крилатих ракет. Сили ППО знищили 12 - Залужний

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"Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни.

Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування", - написав Залужний у Telegram.

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За його словами, силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.

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