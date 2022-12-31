Оккупанты запустили по Украине более 20 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 12 - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня государство-террорист рф вновь нанесло массированный ракетный удар - осуществили пуски более 20 крылатых ракет. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.
Цитата
"Сегодня государство-террорист рф вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.
Предварительно, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования", - написал Залужный в Telegram.
Добавим
По его словам, силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С сентября ПВО Украины уничтожило почти 480 вражеских ракет – командующий Воздушными силами