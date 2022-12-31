Оккупанты запустили по Украине более 20 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 12 - Залужный

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня государство-террорист рф вновь нанесло массированный ракетный удар - осуществили пуски более 20 крылатых ракет. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.

Цитата

"Сегодня государство-террорист рф вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.

Предварительно, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования", - написал Залужный  в Telegram.

Добавим

По его словам, силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

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