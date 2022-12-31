З вересня ППО України знищила майже 480 ворожих ракет – командувач Повітряних сил

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«Лише з 11 вересня 2022 року протиповітряною обороною знищено майже 480 ворожих крилатих ракет, близько 460 іранських дронів-камікадзе, які ворог запускав по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Так, не всі ракети та дрони вдається збити, втім робота нашої ППО вражає не лише українців, а й увесь світ. По суті, за тих обставин, ми створили унікальну систему протиповітряної оборони. Бо із тими обмеженими силами та засобами Повітряні Сили України дали гідну відсіч агресору», – повідомив Олещук.

Нагадаємо

За два місяці росія застосувала проти України 127 «Шахедів» та 300 крилатих ракет.



