С сентября ПВО Украины уничтожило почти 480 вражеских ракет – командующий Воздушными силами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. С 11 сентября противовоздушной обороной уничтожено около 480 вражеских ракет и около 460 иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, передает УНН.
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«Лишь с 11 сентября 2022 года противовоздушной обороной уничтожено почти 480 вражеских крылатых ракет, около 460 иранских дронов-камикадзе, которые враг запускал по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Да, не все ракеты и дроны удается сбить, впрочем, работа нашей ПВО поражает не только украинцев, но и весь мир. По сути, при тех обстоятельствах мы создали уникальную систему противовоздушной обороны. Поскольку с этими ограниченными силами и средствами Воздушные Силы Украины дали достойный отпор агрессору», – сообщил Олещук.
Напомним
За два месяца россия применила против Украины 127 «шахедов» и 300 крылатых ракет.