рф за два місяці випустила по Україні близько 130 "шахедів" та 300 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За два місяці росія застосувала проти України 127 «Шахедів» та 300 крилатих ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Маємо лише за листопад та грудень застосування 127 «Шахедів» та 300 крилатих ракет», - сказав Ігнат.
Деталі
Речник ПС ЗСУ розповів, що перший «Shahed» росіяни випустили 13 жовтня.
«В Куп’янську був збитий Силами оборони, й далі вони почали їх застосовувати поетапно, невеликими групами їх запускаючи на різних напрямках, вивчаючи, як буде реагувати ППО, якими засобами ми будемо їх збивати, й вони зрозуміли, що найефективніше для них - це використовувати їх в нічний час», - зазначив Ігнат.
Доповнення
У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Загалом із 35 дронів ППО "відмінусувало" 30 одиниць.
19 грудня Президент Зеленський повідомляв, що росія отримала у новій партії від Ірану 250 “шахедів”.